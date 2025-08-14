◇マイナーリーグ オクラホマシティ-アルバカーキ(日本時間15日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク)ドジャース・佐々木朗希投手がマイナーリーグで先発登板することがわかりました。登板予定となっているのは日本時間15日に行われる、ロッキーズ傘下の3Aアルバカーキとの一戦です。佐々木投手は同5月10日の登板を最後に肩の不調を訴え、負傷者リスト入り。その後は軽めのキャッチボールなどでリハビリを行い、3度の実戦形式