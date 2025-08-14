オウケイウェイヴ [名証Ｎ] が8月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期の連結最終損益は1億3500万円の赤字(前の期は2億8000万円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の1億6300万円の赤字を上回って着地。4期連続赤字となった。なお、26年6月期の業績見通しについては売上高は3億～5億円とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結最終損益は1600万円の赤字(前年同期は5900万円の赤字)に赤字幅が縮小し、