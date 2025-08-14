この先1か月も、終わりの見えない危険な暑さが続く見込みです。体温超えの耐え難い暑さになる日もありそうです。熱中症などの健康管理には十分注意してお過ごし下さい。またこの先、月末頃にかけてまとまった雨の降る可能性は低く、再び渇水の懸念も出ています。暖候期はまだ続きます。気温や海面水温が高い中、秋雨前線が顕在化すると、想定を超えるような極端な短期集中の大雨となる可能性もあり、大雨への対策も出来る限りのこ