台風11号(ポードル)は、8月14日(木)午後3時に華南で熱帯低気圧に変わりました。台風11号熱帯低気圧に変わりました台風11号(ポードル)は、8月8日(金)午前3時にマリアナ諸島で発生しました。台風11号は暴風域を伴いながら西よりに進み、13日(水)未明〜朝に「強い」勢力で先島諸島に最も接近。石垣島では最大瞬間風速20.2m/sを観測しました。その後、台湾を直撃し、今日14日(木)午後3時に、華南で熱帯低気圧に変わりました。なお、