キャシー中島（73）が原案プロデューサーを務め、夫の勝野洋（76）が主演する、勝野劇団公演VOL,8,5「横浜グラフィティ・ダイアリー〜あいつら、本当に格好良かったよ〜」製作発表が14日、都内で開かれた。席上で、24年の勝野の芸能生活50周年記念公演「ホテル・モントブランク2024」で俳優デビューした、脚本・演出の次女・勝野雅奈恵（43）の長女・八瑠子（はるこ＝8）がキャシーの幼少期役で出演することが発表された。勝野劇