お盆休みの期間に合わせて兼六園では14日から無料開園が始まり、多くの観光客でにぎわっています。 14日の石川県内は、高気圧に覆われ気温が上がり。最高気温は金沢で33.8度、輪島と加賀中津原で33.7度となり、熱中症警戒アラートが発表されています。 こうした中、兼六園では旧盆期間に合わせて、14日から無料開園が始まりました。朝から多くの観光客が訪れ、日傘など暑さ対策をしながら園内を散策していました。