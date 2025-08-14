ドジャースの大谷翔平選手が、古巣エンゼルス戦に、「1番投手兼指名打者」で出場しました。14日の全打席とあわせてお伝えします。【映像】721日ぶりにエンゼルスタジアムのマウンドに立つ大谷翔平13日、今シーズン2度目の4試合連続のホームランを放ち、リーグトップに立った大谷選手。第1打席、ライト線へ、フェンスに到達する間に大谷選手は快足を飛ばし、自己最多に並ぶシーズン8本目の3塁打にします。第2打席は、変化球