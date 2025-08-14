【モデルプレス＝2025/08/14】女優でモデルの田丸麻紀が8月13日、自身のInstagramを更新。長男の誕生日を祝うため家族で訪れたレストランでの様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】田丸麻紀、息子2人とのプラベショット◆田丸麻紀、長男の誕生日を家族で祝福田丸は「長男 お誕生日おめでとう 家族、みんな大好きなお店で」と長男の誕生日祝いについて報告。「私が20代のときから お世話になっている 大切なレストラン」と