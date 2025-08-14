県警は8月14日、大麻を使用したとして住居不定の20代の男を逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは住居不定の飲食店店長 久川悟史容疑者（22）です。警察によりますと、久川容疑者は今年4月下旬から8月4日までの間に国内で大麻を使用した疑いがもたれています。他の事件の捜査で久川容疑者が浮上し、警察が尿検査をしたところ大麻の使用が明らかになったものです。久川容疑者は調べに対し、黙秘しているということで