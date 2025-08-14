「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催する16日の阪神戦（東京ドーム）に巨人・井上温大投手（24）が先発予定。この日はジャイアンツ球場でブルペン入りして調整し「こういう試合に投げられるってことには感謝して、試合になったら自分がやるべきことに集中して投げたい」と意気込みを語った。4回1/3を8安打3失点だった7月31日の中日戦以来となる1軍マウンド。2軍では桑田2軍監督からの助言も受けながら低めへの制球を見