バーミンガム（イングランド2部）に所属する日本代表FW古橋亨梧とMF岩田智輝に高評価が与えられている。カラバオ・カップ1回戦が13日に行われ、バーミンガムはシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）と対戦。古橋と岩田が先発出場し、MF藤本寛也がベンチ入りした一戦は、5分に古橋の加入後初ゴールで先制すると、72分には同点弾を許したものの、87分にジェイ・スタンスフィールドが勝ち越しゴールを挙げ、2−1で勝利