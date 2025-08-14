元自民党幹事長の石原伸晃氏が１４日、Ｘを更新。「親の七光り、って何なんですかね？」とつぶやく実業家の岸谷蘭丸氏のＸをリポストし、自身の体験を吐露し「機会がありましたらぜひ対談を」と呼びかけた。伸晃氏は、蘭丸氏の「親の七光り、って何なんですかね？」と書かれた投稿をリポスト。蘭丸氏の両親は俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香。「何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？会社が上場でもすればいいんだろうか？苦