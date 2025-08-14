下関市の70代の女性からだまし取ったキャッシュカードを使い現金100万円を引き出し盗んだとして福岡市の17歳の高校生の少年が窃盗の疑いで逮捕されました。少年は7月25日にオレオレ詐欺の受け子役として市内の別の女性から現金をだまし取った疑いでも逮捕されています。窃盗の疑いで逮捕されたのは福岡市の17歳の高校生の少年です。小串警察署によりますと少年は7月24日下関市の70代の女性からキャッシュカードをだま