横浜ＭのＤＦウォルシュ（中央）Ｊ１横浜Ｍは１４日、インドネシア代表ＤＦサンディ・ウォルシュ（３０）が移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱すると発表した。今年２月にＫＶメヘレン（ベルギー）から加入し、リーグ戦８試合に出場していた。