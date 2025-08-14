今夏、米カリフォルニア州のデルマー競馬場で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が16日のデルマーオークス（G1、芝1800メートル）に騎乗することになった。今回の渡米でG1に乗るのは初めて。7カ月の休み明けで前走3着だったスリックとのコンビで挑む。