◇第107回全国高校野球選手権第９日２回戦横浜5-1綾羽（2025年8月14日甲子園）第3試合で春王者の横浜（神奈川）が初出場の綾羽（滋賀）と対戦し、逆転勝ちで3回戦進出を果たした。0-1の4回から登板した織田翔希（2年）がいきなり自己最速タイとなる152キロをマーク。球場の空気を変えると、5回2死二塁では自ら中前同点打し、"スーパー2年生"ぶりを見せつけた。1-1の6回、連続死球から無死一、二塁とし、小野舜友（2