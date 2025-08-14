人間は脳力に依存して思考活動を行うのに対して、AI（人工知能）は演算能力に依存して「思考」する。「第14次五カ年計画」（2021−25年）期間中、中国は演算能力構築への投資を大幅に拡大し、その発展成果は顕著だ。2025年には中国の汎用演算能力規模は20％増、スマート演算能力規模は43％増となり、米国に次いで世界2位となっている。過去5年間近くにわたり、演算能力総規模の年間成長率はおよそ30％に達した。中央テレビニュース