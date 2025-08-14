タレントの藤本美貴（４０）が１４日、都内の通信制高校のサポート校・中央高等学院の「相談委員長就任式」に出席した。藤本は同校のカラー、緑色のベストに淡いグリーンのパンツ姿で登場。囲み取材でこの日の夏のコンサートツアー千秋楽で芸能活動を引退するモーニング娘。のＯＧの道重さゆみについて「同期としてさみしいですが、本人が決めたこと。シゲさんと呼んでいますが、シゲさんらしい、プロだなって改めて思うような