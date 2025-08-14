タレントの藤本美貴（40）が14日、東京・渋谷で「中央高等学院相談委員長就任式」に登壇し、この日東京で行われるラストライブをもって芸能界を引退する道重さゆみ（36）について話した。藤本と道重はモーニング娘。時代の同期で、「さみしい気持ち」と素直な感想を口にするも、「本人が決めたことというのと、ずっとシゲさんを突き通していたのでプロだなというアイドル人生。本当にお疲れさまですという気持ち」と笑顔で思いを