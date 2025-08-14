「現場の東海林です」でお馴染み！91歳の近影芸能リポーターで数多くのワイドショーに出演した東海林のり子(91)がXを更新。ヴィジュアル系ロックバンドとのショットを公開し現在の姿に注目が集まった。音楽バンドの熱狂的なファンとしても知られ「ロックの母」の異名を持つ東海林は、「名古屋のバンド麗麗!!you tube公開!!名古屋に尽くすバンド」とつづり、名古屋を中心に活動している5人組ヴィジュアル系バンド「麗麗-reirei-