艶やかホルターネックのドレス姿で愛車と2ショット購入した高級外車との艶やかな2ショットを披露したタレントの上川瑠佳(29)=福岡県直方市出身=に注目が集まっている。「人生一回はベンツを自分で買いたい！！！ という憧れ叶いました」とXに綴り、駐車場にとめたドイツの高級車メルセデス・ベンツの横で撮影した写真を投稿。ホルターネックのドレス姿で微笑みを浮かべ、宗像大社(福岡県宗像市)で安全祈願を行ったことを明かし