AKB48が、8月13日に66thシングル『Oh my pumpkin!』をリリース。本作は前田敦子や高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃といったレジェンドOGメンバー4名を迎えている。前田と高橋が、発売日当日の様子をそれぞれのInstagramにてアップした。 （関連：【画像】前田敦子、10年ぶりにAKB48劇場へ「まじエモい」） 朝の生放送番組『ラヴィット！』（TBS系）に始まり、夜には生配信企画「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周