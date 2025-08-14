さすがの存在感を発揮した。セルティックの旗手怜央は、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦（２−０）で、ゴラッソを叩き込んだ。ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。力強いシュートはゴールマウスを叩いてゴールラインを割り、貴重な追加点となった。 英メディア『Football Insider』は、この試合の「勝者と敗者」を取り上げた記事で、旗手を「勝者」にピックアップ。「先発の座は脅かされ