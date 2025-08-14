女子ゴルフのNEC軽井沢72は15日から3日間、長野・軽井沢72ゴルフ北Cで開催され、ツアー13勝の稲見萌寧（26＝フリー）が4週ぶりにツアーに復帰する。稲見は、4週前の明治安田レディースで3試合連続予選落ちを喫した後、インスタグラムで3週間の休養に入ることを発表。「3週間でどこまで体とゴルフを調整できるか。全力で頑張ります！」などと投稿していた。休養していた3週間は「トレーニングとか体を考えて調整した。（3キロ