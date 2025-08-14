MENTAGRAPH株式会社は、22～65歳の全国のビジネスパーソン1,800人（管理職900名・非管理職900名）を対象に「働き方と組織意識に関する調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 会社の方針を理解している層に17ポイントの差。非管理職の背景理解の浸透に課題 会社の方針を行動に移せている管理職は非管理職の約1.3倍という結果に 会社の方