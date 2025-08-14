G大阪は16日に敵地でリーグ広島戦を行う。14日は吹田市内の練習場で非公開練習。前日13日にシェフィールドW（イングランド）から6年半ぶりに復帰したDF初瀬亮（28）が移籍後初めて取材対応し、強豪復活へ尽力することを誓った。「G大阪でタイトルを獲りたい。自分が出て優勝したいのが一番に浮かんだ」。19年から24年までプレーした神戸ではリーグ連破や天皇杯優勝に貢献。「勝って修正するチームが一番強い」という勝者のメン