１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６２５円４１銭（１・４５％）安の４万２６４９円２６銭だった。７営業日ぶりに値下がりした。東京市場は、日経平均が前日までの６営業日で計約３０００円上昇し、１２、１３日に最高値を更新した。こうした前日までの相場の急上昇を受け、投資家の間で当面の利益を確定させる動きが広がった。東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄の約７割が値下がりし