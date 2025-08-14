Ｊ１町田は１４日、東京・町田市内で次節のＣ大阪戦（１６日・Ｇスタ）へ向けた調整を非公開で行った。前節の神戸戦（２〇０）では、ＭＦ中山雄太とＦＷ相馬勇紀のゴールが光り、リーグ首位を撃破。Ｃ大阪戦ではクラブ新記録の７連勝と公式戦１０連勝を狙う。新たな実力者も加入した。町田は１２日にＧ大阪からイスラエル代表ＭＦネタラビを完全移籍で獲得。１３日から早速チームに合流し、汗を流した。黒田剛監督は「うまい。