オンラインで記者会見するラグビー日本代表のジョーンズHC＝14日ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が14日、オンラインで記者会見し、今月下旬からのパシフィック・ネーションズカップ（PNC）に向けて「昨年準優勝だったので、今年は一つ上を狙う。超速ラグビーを発展させ、より勝てるラグビーを構築することも目的の一つ」と意気込んだ。15日からの合宿序盤はFWとバックスが東京と宮崎に分かれて実