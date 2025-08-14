実業家の前澤友作氏が１４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。６年前にオーダーしたというメガヨットがほぼ完成したことを報告した。前澤氏はドイツのルーセン社にオーダーしていたという全長１１４メートルのメガヨットの画像を貼付。ヨットは来春に完成予定で「現在は内装工事中で外装はほぼ仕上がりました。曲線を多用した柔らかなフォルムに、グレーとホワイトの２トーンカラー。デザイン責任者はマークニューソン氏です」と解