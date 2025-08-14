タレントの藤本美貴（40）が14日、東京・渋谷で、通信制高校のサポート校「中央高等学院相談委員長就任式」に登壇し、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと女優二階堂ふみの結婚を祝福した。藤本の夫は品川庄司の庄司智春。芸人の妻としては?先輩?になる、と記者から話を向けられると、「芸人さんのジャンルが全然違い過ぎて」と驚き、笑いながらも思いを語った。夫婦円満の秘訣（ひけつ）については「おふたりももう話