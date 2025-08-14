歌手で俳優の北山宏光（39）が、13日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。相貌心理学の評論家、佐藤ブゾン貴子氏から「独占欲が強い」と告げられた。番組では「顔でわかる性格診断SP」を行い、専門家の佐藤氏は北山について「特徴的なにんにく鼻」と話した。北山はまず「先生、俺今ディスられてます？」とつっこんだ。佐藤氏は「相貌心理学ではにんにく鼻の方というのは独占欲が強い傾向がある。自分