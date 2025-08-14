アールシーコア [東証Ｓ] が8月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は1.4億円の赤字(前年同期は2.5億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-12.0％→-7.3％に大幅改善した。 株探ニュース