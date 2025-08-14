シンカ [東証Ｇ] が8月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.5倍の3600万円に急拡大し、通期計画の4900万円に対する進捗率は73.5％に達し、さらに前年同期の16.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比67.5％減の1300万円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月