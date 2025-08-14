「水を飲むだけで痩せるってホント？」そんな噂がSNSで広まり、いま話題なのが“水ダイエット”。私（編集スタッフM・30代・運動嫌い）も最初は半信半疑でしたが、「１日２Lを７日間」しっかり継続してみたところ、体重・体調に予想以上の変化が…！そこで今回は、水ダイエットのやり方や注意点、リアルな体験談を紹介します。🌼ダイエットのために『水を１日２リットル飲むべき』って本当？水分補給の“痩せ効果”を解説水