「あの人、私といるときだけやたら笑ってる気がする…」男性がふと見せる“笑顔”は本命サインかもしれません。男性は愛する女性の前では、無意識に表情がやわらぐもの。そこで今回は、男性が愛する女性に見せる「表情」の真意を紐解きます。笑顔は“心を許している”証拠男性が自然に笑顔になるのは、「安心している」「もっと一緒にいたい」と感じているから。本命女性の前では、リラックスして素の表情が出やすくなります。無意