男性には本気で惚れた女性を前にすると無意識にしてしまう行動がいくつかあります。まさに男の本能。そこで今回は、男性が「本気で惚れた女性にしか」しないことを紹介。意中の男性の行動とぜひ照らし合わせてくださいね。｜積極的にデートに誘ってくる男性は本気で好きな女性を他の男に取られたくないと思うからこそ、積極的にデートに誘って距離を縮めようとします。また、誘う際も他の人を絶対に誘わないのがポイント。「２人き