恋人関係になった女性につい甘えてしまう男性は少なくありません。そこで今回は、そんな男性が密かに出す「甘えのサイン」を紹介します。じっと目を見つめてくる２人きりで過ごしている時、男性がじっと目を見つめてきたら甘えたいのサインでしょう。そんな時の男性はストレートに言葉にできなくて、見つめるだけで精一杯の状態ということ。ぜひ気持ちを察してあげて、思い切り甘えさせてあげてください。無言で体を寄りかからせて