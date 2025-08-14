モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈（23）が14日、大阪・関西万博での「わたしとみらい、つながるサイエンス展」のオープニングイベントに出演。人気館「大阪ヘルスケアパビリオン」で妹のゆいちゃみこと古川結菜（20）とREBORN体験したことを明かし、「25年後の私、おばーちゃんにそっくりでした」と笑みを浮かべた。東大阪市出身のゆうちゃみは「きょうも小阪から来ました」とニンマリだ。ゆいちゃみと2人で万博のス