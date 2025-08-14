本当に恋に一途な男性ほど、“わかりやすい優しさ”ではなく、じっくり関係を育てる慎重派だったりするもの。そこで今回は、そんな本気で一途な男性が持つ「共通点」を紹介します。連絡はマメじゃないけど、約束は必ず守る即レスこそが愛情表現だと思われがちですが、本当に誠実な男性は「返信＝愛情」とは考えていないことも。言葉より“行動で信頼を積み重ねる”タイプの男性は、約束は守るし、急な予定変更でも丁寧な対応をして