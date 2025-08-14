「お腹は出てるのに、脚はむくみがち…」「下半身だけなかなか痩せない」そんな悩みにアプローチするのが、今回紹介するヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】です。少し長い名前のポーズなので、難しそうに感じるかも知れませんが、実は初心者でも取り入れやすく、体幹と股関節まわりを同時に刺激できるのが特徴。１日１セットで全身がじわっと温まり、お腹＆下半身の引き締めに効果を期待できます。Ӿ