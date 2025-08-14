韓国で、偶然入手した携帯電話で図書館やプールなど不特定多数が利用する施設に「爆弾を設置した」と警察に虚偽通報した30代の男が逮捕された。【関連】韓国と日本の順位は？「生活の質が最も高い国」ランキング8月14日、警察によると、釜山沙上（プサン・ササン）警察署は偽計公務執行妨害などの疑いのある30代A氏を検挙し、捜査を進めている。A氏は昨年末から計3回にわたり、釜山で不特定多数が利用する施設に爆弾を設置したとし