「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）初出場の綾羽が投手陣６人を投入する総力戦を演じるも、センバツ王者の横浜に敗れた。初回に犠飛で１点を先制した綾羽。スタンドも大きく盛り上がったが、五回に織田に同点適時打を許すと流れが変わった。六回に藤田が２者連続死球からピンチを広げると、バント処理で三塁へ悪送球。この間に２者が生還して勝ち越しを許した。八回にも失策で２点を失