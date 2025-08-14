貿易収支（6月）15:00 結果-221.56億ポンド 予想N/A前回-220.51億ポンド（-216.88億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-50.15億ポンド 予想N/A前回-45.48億ポンド（-56.99億ポンドから修正）（貿易収支)