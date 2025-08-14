消費者物価指数（CPI）（確報値）（7月）15:00 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（前月比) 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 結果3.0% 予想3.0%前回3.0%（除く住宅ローン・前年比)