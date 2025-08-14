【スイス】 生産者輸入価格（7月）15:30 予想N/A前回-0.1%（前月比) 【インド】 卸売物価指数（WPI）（7月）15:30 予想-0.48%前回-0.13%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）18:00 予想-0.5%前回1.7%（前月比) 予想2.4%前回3.7%（前年比) ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.4%前