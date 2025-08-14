テクニカルポイントドルカナダ、保ち合い相場が継続中 1.4040200日移動平均 1.3903エンベロープ1%上限（10日間） 1.3867ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3808100日移動平均 1.3778一目均衡表・雲（上限） 1.3766一目均衡表・転換線 1.376510日移動平均 1.3758現値 1.374021日移動平均 1.3728一目均衡表・基準線 1.3651一目均衡表・雲（下限） 1.3628エンベロ&#12540