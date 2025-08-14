日本時間１５時４５分に仏消費者物価指数（確報）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（確報）（7月）15:45 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想1.0%前回1.0%（前年比)