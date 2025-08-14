皆さんは誕生日にどんな思い出がありますか？年に1度の特別な日。経済的に困窮している家庭の子どもたちにケーキを贈るプロジェクトがあります。ケーキを通じて子どもたちが受け取るものとは。【写真を見る】はじめて「わたしだけの誕生日ケーキ」“困窮”家庭へケーキを贈るプロジェクト1日1食で暮らす母の想い「誕生日会してあげられなかった」【news23】家計を支える母は一日一食小学生の鈴木ゆずさん（仮名）。母親のうたさん