【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の新田真剣佑が13日、自身のSNSを更新。日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）への出演を報告し、共演する女優の上白石萌音との2ショットを公開した。【写真】「ちはやふる」映画キャストのエモすぎる2ショット◆新田真剣佑、上白石萌音との2ショット公開新田は「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに帰って